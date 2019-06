Hamburg

Überraschend war Schauspielerin Hannelore Elsner am Ostersonntag verstorben. Sie war an Brustkrebs und Leukämie erkrankt, behielt die Diagnose aber für sich. Nun spricht ihr Sohn Dominik Elstner erstmals über die letzten Wochen im Leben seiner Mutter.

„Sie wollte nicht als kranke Frau in der Öffentlichkeit stehen“, begründet Elstner in einem Interview mit dem „Stern“ die Entscheidung seiner Mutter, ihre Krankheit geheim zu halten. Zudem hätten die Ärzte ihr bei der ersten Diagnose versichert, sie habe gute Chancen zu überleben. Seine Mutter habe es vermieden, über ihren Zustand zu reden. Sie habe gesagt: „Wenn ich so viel über den Tumor rede, dann stachele ich ihn noch an, und er frisst mich noch mehr auf.“

Doch der Tumor fraß sich auch so durch ihren Körper: Im Alter von 76 Jahren erlag Hannelore Elsner ihrem Leiden in einem Münchener Krankenhaus. Sie gehörte zu den bekanntesten und populärsten Schauspielerinnen Deutschlands.

Hannelore Elsner hatte Angst, dass Dieter Wedel den gemeinsamen Sohn verletzt

In dem Interview spricht Dominik Elstner auch von dem schwierigen Verhältnis zu seinem Vater Dieter Wedel. Dem Filmregisseur wurde 2018 von mehreren Frauen sexueller Missbrauch bis hin zur Vergewaltigung vorgeworfen. Über sein erstes Treffen mit Wedel im Alter von 16 Jahren sagt Elstner: „Meine Mutter hatte furchtbare Angst davor, dass er mich verletzen könnte.“

Der 38-Jährige habe großes Mitleid mit den Frauen, die Wedel angeblich missbraucht haben soll. Sollten die Vorwürfe gegen ihn stimmen, könne sein Vater keine Vergebung erwarten. Elstner wisse, was zwischen seinem Vater und seiner Mutter passierte. Und das sei schon zu viel gewesen, sagte er dem „Stern“.

