Söder schenkt „Baby Sussex“ eine Lederhose

8. Mai 2019: Eine Lederhose für „Baby Sussex“: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schenkt dem jüngsten Spross der britischen Königsfamilie eine bayerische Tracht. „Herzliche Glückwünsche zur Geburt des jüngsten Enkels v Prinz Charles u Herzogin Camilla“, schrieb Söder am Mittwoch auf Twitter. „Eine echte Lederhose, damit das bayerische Lebensgefühl den Kleinen von Beginn an begleitet.“

Royal-Fans freuen sich auf ersten Blick auf Meghans Baby

8. Mai 2019: Mit Spannung erwarten Fans des britischen Königshauses an diesem Mittwoch den ersten Blick auf das Baby von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34). Baby Sussex, wie der Junge bisher genannt wird, war am Montag zur Welt gekommen. Den Namen wollte der stolze Vater noch nicht verraten, als er nur Stunden nach der Geburt in Windsor vor die Kameras trat. „Wir werden euch in zwei Tagen wie geplant als Familie sehen“, so Harry. Dann könnten alle das Baby sehen, hatte er den wartenden Journalisten strahlend verkündet. In welcher Form das stattfindet, war noch offen. Das Baby steht auf Platz sieben der Thronfolge.

Prinz William „absolut begeistert“ über das erste Kind seines Bruders

7. Mai 2019: Der britische Prinz William (36) freut sich riesig über die Geburt des ersten Kindes seines jüngeren Bruders Harry (34) und Herzogin Meghan (37). „Ich bin absolut begeistert“, sagte er am Dienstag am Rande eines Termins in London. Noch habe er seinen kleinen Neffen nicht gesehen, sagte er. „Ich freue mich darauf, ihn in den nächsten Tagen sehen zu können, wenn sich die Dinge etwas beruhigt haben.“

„Ich bin sehr erfreut und froh, meinen Bruder in der Gesellschaft des Schlafentzugs zu begrüßen, die das Elternsein bedeutet“, fügte er scherzhaft hinzu. William hat mit seiner Frau Kate (37) bereits drei Kinder. Auf die Frage, ob er gute Tipps für seinen Bruder habe, antwortete er: „Viele Ratschläge, viele Ratschläge. Aber nein, ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass sie in den nächsten Tagen Ruhe finden und die Ankunft des Neugeborenen genießen können.“

Händeschütteln am Brandenburger Tor : Charles und Camilla zeigen sich

7. Mai 2019: Winken, Händeschütteln und Fotos machen: Der britische Prinz Charles und seine Frau Camilla haben das Brandenburger Tor in Berlin besucht. Am Wahrzeichen der Hauptstadt gingen der Prinz und seine Frau am Dienstagnachmittag getrennt voneinander eine Runde und begrüßten die wartende Menge. Darunter waren auch Touristen und Schulklassen. Viele Menschen winkten mit deutschen und britischen Fähnchen, die zuvor verteilt worden waren.

Sie sei „sehr begeistert“, sagte Camilla auf die Frage einer Reporterin nach dem am Montag geborenen Sohn von Prinz Harry und seiner Frau Meghan. Damit ist Charles gerade zum vierten Mal Großvater geworden. Der Name des Babys ist bisher aber nicht bekannt.

Charles und Camilla zu Deutschlandbesuch in Berlin eingetroffen

7. Mai 2019: Der britische Prinz Charles (70) und seine Frau Camilla (71) sind zu einem viertägigen Besuch in Deutschland eingetroffen. Das Paar landete am frühen Dienstagnachmittag mit einem Flugzeug der Royal Air Force auf dem Flughafen Berlin-Tegel. Charles ging die Gangway im graublauen Anzug bei böigem Wind und Sonnenschein als erster herunter, wenige Stufen danach gefolgt von Camilla in cremeweißem Kleid.

Die beiden bleiben bis Freitag in Deutschland, auf dem Programm stehen Termine in Berlin, Leipzig und München. Erst am Montag war mit dem Sohn von Prinz Harry und seiner Frau Meghan das vierte Enkelkind von Charles zur Welt gekommen.

Spekulationen über Namen von Baby in britischem Königshaus

7. Mai 2019: Nach der Geburt des Kindes von Prinz Harry und seiner Frau Meghan wird von vielen über den Namen spekuliert. Am Dienstag meldeten britische Buchmacher ein großes Interesse an den Namen Alexander, James und Arthur. Der Name Spencer wurde auch erwähnt. Das ist der Mädchenname der verstorbenen Mutter von Harry, Prinzessin Diana. Dem Kleinen Spencer als Erst- oder Zweitnamen zu geben, wird als mögliche Ehrung von Harrys Mutter betrachtet, die bei einem Autounfall 1997 starb. Es wird auch vermutet, dass Meghan einen Namen auswählen wird, der ihre amerikanische Herkunft widerspiegelt.

„Baby Sussey“ ist da: Meghan und Harry freuen sich über einen Jungen

6. Mai 2019: Nachwuchs bei den Royals: Der britische Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) sind Eltern eines Jungen geworden. „Das war absolut überwältigend“, sagte Harry, der bei der Geburt von „Baby Sussex“ dabei war, vor Journalisten. Der stolze Vater grinste über das ganze Gesicht und rieb sich die Hände. Für Harry und Meghan ist es das erste Kind. Das knapp 3,3 Kilogramm schwere Baby kam am Montagmorgen um 6.26 Uhr (MESZ) zur Welt. Das Kind werde wahrscheinlich in zwei Tagen - demnach am Mittwoch - der Öffentlichkeit gezeigt, sagte der blasse Harry. Er berichtete, dass er nur zwei Stunden in der Nacht geschlafen habe.

Mutter und Kind gehe es erstaunlich gut. „Ich bin so unglaublich stolz auf meine Frau“, betonte der locker gekleidete Royal vor den königlichen Pferdeställen in Windsor. Über seinen kleinen Sohn sagte Harry schmunzelnd: „Für dieses kleine Ding könnte ich sterben.“

Von RND