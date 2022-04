Köln

Nach einer Testphase weitet RTL Deutschland das Magazinformat „stern TV“ auf den späten Sonntagabend aus. Am Sonntag (24. April) startet um 22.30 Uhr die Sendung „stern TV am Sonntag“, wie der Privatsender RTL am Freitag in Köln ankündigte. Damit wird es „stern TV“ sowohl am Mittwoch als auch am Sonntag geben.

Dieter Könnes als Neuzugang

Die Sonntagausgaben werden im Wechsel von „stern TV“-Moderator Steffen Hallaschka, der das Magazin schon seit vielen Jahren am Mittwoch präsentiert, und Moderator Dieter Könnes als Neuzugang, der derzeit beim Westdeutschen Rundfunk (WDR) tätig ist, präsentiert. Eine Doppelmoderation wird es nicht geben.

RND/dpa