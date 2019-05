Nashville

Der Sänger und Schauspieler Kenny Rogers ist mit Dehydrierung in ein Krankenhaus im US-Staat Georgia eingeliefert worden. In einer Mitteilung auf dem offiziellen Twitter-Konto des 80-Jährigen stand am Freitag, er werde für eine Physiotherapie im Krankenhaus bleiben, „um seine Kraft zurückzubekommen“, bevor er entlassen werde. Er wisse die guten Wünsche von Fans zu schätzen. Rogers habe vor, „über die kommenden Jahre hier zu bleiben“.

Rogers hatte 2017 aufgehört zu touren. Während seiner 60-jährigen Karriere hatte er Hits wie „The Gambler“, „Lucille“ und „Lady“.

Von RND/dpa