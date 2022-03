„Sound of Peace“: Natalia Klitschko rührt Zuschauer zu Tränen

Natalia Klitschko, Frau des Bürgermeisters von Kiew und Ex-Profiboxers Vitali Klitschko, hat beim „Sound of Peace“-Konzert in Berlin eine bewegende Rede gehalten. Sie warb für Frieden: „Mit Zusammenhalt, wenn wir alle aufstehen, werden wir das erreichen.“ Die Ukraine kämpfe derzeit für alle Menschen, „für Frieden in der ganzen Welt“, sagte Klitschko unter anderem.