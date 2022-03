Berlin

Mit einer großen Solidaritätskundgebung haben Kulturschaffende am Sonntag in Berlin ihre Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine demonstriert. Auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor sind bis in den späten Abend knapp 50 Auftritte geplant.

Darunter war auch Natalia Klitschko, die Frau des Bürgermeisters von Kiew und Ex-Profiboxers Vitali Klitschko. „Nur zusammen schaffen wir Frieden“, sagte sie mit Dank an die Menschen, die sich auf der Straße des 17. Juni versammelt haben. Anschließend kündigte Klitschko ein „neues Lied für mein Land“ an und sang den Song „Better Days“.

Für die Veranstaltung gab es keine Tickets zu kaufen. Stattdessen wurden die Menschen aufgerufen, freiwillig zu spenden. Dafür wurde unter anderem eine Spendenwebseite eingerichtet. Laut den Angaben auf der Seite kamen bis zum frühen Sonntagabend bereits mehr als 700.000 Euro zusammen. Als Ziel ist auf der Seite eine Million Euro angegeben. Insgesamt könnten es jedoch weit mehr sein, weil es mehrere Möglichkeiten gibt zu spenden, unter anderem auch telefonisch und per SMS.

Wie kann ich spenden?

Ziel von „Sound of Peace“ ist es, viele Spenden zu sammeln, um die Opfer des Krieges in der Ukraine zu unterstützen. Tickets werden nicht verkauft, stattdessen kann freiwillig über verschiedene Wege gespendet werden:

Offizielle Spendenwebseite sound-of-peace.com/donation

Ticketmaster

Direkt an „Aktion Deutschland Hilft“: 10-Euro-Spende mit einem Anruf an Telefonnummer 0180 22 822 oder einer SMS mit dem Kennwort „ADH10″ an 81190

„Sound of Peace“ im Livestream

Das Benefizkonzert am Brandenburger Tor ist um 12 Uhr gestartet. Auf Youtube bietet der Kanal „Kliemannsland“ des Unternehmers und Musikers Fynn Kliemann einen Livestream an:

