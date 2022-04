Stralsund

Das Stralsunder Restaurant „Schipperhus“ ist einem Shitstorm ausgesetzt. Dabei geht es darum, dass in dem Lokal ein Kinderverbot herrschen soll. Doch Mario Jacobs, der seit fünf Jahren das „Schipperhus“ in Stralsund betreibt, weiß gar nicht, wie ihm geschieht. „Bei uns sind Kinder weiterhin herzlich willkommen“, sagt der Familienvater in einem ausführlichen Bericht gegenüber der Ostsee-Zeitung.

Der Fall zeigt, wie schnell man unverschuldet einem Shitstorm ausgesetzt sein kann. Und es zeigt auch, mit welcher Leichtfertigkeit im Netz geurteilt wird. Doch wie konnte das passieren? Es gibt tatsächlich ein Lokal, das Kinder bis einschließlich zwölf Jahren nicht bedient. Zufälligerweise trägt dieses den gleichen Namen wie das Restaurant von Mario Jacobs. Allerdings steht dieses nicht in Stralsund, sondern etwa 50 Kilometer entfernt.

Was sich ulkig anhört, ist nicht nur existenzbedrohend, sondern auch eine gesundheitliche Belastung für den 44-Jährigen: „Die Leute rufen bei uns sogar an, beschimpfen uns. Ich bin wirklich fertig“, sagt Jacobs. „Morgens bis abends kümmere ich mich um alle Gäste. Gucke das der Laden läuft. Für den ganzen Stress mit den Anrufen habe ich eigentlich keine Zeit.“

RND/che