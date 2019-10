Adelaide Hills

Ein süßes Schauspiel: Wie das australische Nachrichtenportal „7news.com.au“ berichtet, hat ein Koalababy einen Hund mit seiner Mutter verwechselt. Der kleine Koala schien völlig verwirrt auf der Suche nach seiner Mutter zu sein, und der Ersatz war mit Hund Tony schnell gefunden. Gut zwei Minuten lang klammerte sich das kleine Koalababy auf dem Rücken des Hundes fest. Ein Video der süßen Szene wurde in sozialen Netzwerken vielfach geteilt.

Beim Gassigehen klammert sich der Koala fest

Besitzer Henry filmte das Schauspiel, das Hund Tony gar nicht zu gefallen schien. Zuerst schien sich Tony nicht sicher gewesen zu sein, was er von seinem pelzigen Passagier halten sollte: Gut eine Minute lang lief er mit dem ungebetenen Gast über den Hof. Anschließend versuchte er, ihn mit rabiateren Methoden von Bord zu schmeißen, doch das Koalababy klammerte sich weiter an Tonys Fell fest. Als der Hund den Koala schließlich doch abschütteln konnte, flüchtete dieser in die Bäume – vermutlich zu seiner richtigen Mutter.

Die süßen Szenen ereigneten sich in Adelaide Hills im australischen Bundesstaat South Australia. Koalas seien in dieser Gegend nicht selten, aber ein solches Schauspiel habe er noch nie erlebt, sagte der Hundebesitzer.

RND/mw