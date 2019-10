Brighton

Eine vegan lebende Tierschutzaktivistin ist in einem Pizzarestaurant im englischen Brighton von einem Mann ins Gesicht geschlagen worden. Laut einem Bericht des „Independent“ ereignete sich der Vorfall während einer Demonstration.

Laut dem Bericht hatten Tierschutzaktivisten die Pizzeria gestürmt und dort Sprechchöre gesungen und Schilder hochgehalten. Unter anderem riefen die Frauen und Männer: „Das ist kein Essen, das ist Gewalt.“

Ein Mann soll dann versucht haben, die unangemeldeten Protestler zu stoppen. Er rief: „Sie machen den Leuten hier Angst. Hauen Sie ab!“ Als sich dann eine Frau zu ihm umdrehte, soll der Mann ihr unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben.

Proteste in der ganzen Stadt

Laut der Polizei in Sussex war der Protest in der Pizzeria Teil mehrerer Demonstrationen in ganz Brighton. Demonstrantinnen und Demonstranten hatten gleich mehrere Restaurants besucht und dort protestiert.

In einem anderen Restaurant sei es ebenfalls zu Gewalt gekommen: Einige Demonstranten seien hier zu Boden geworfen worden, heißt es. Die Polizei geht den Vorfällen nach.

RND/msc