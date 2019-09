Hofgeismar

Nach einem Familienstreit im nordhessischen Hofgeismar mit zwei Toten hat sich ein 62-jähriger Mann am Sonntag noch in Lebensgefahr befunden. Der Mann liege weiterhin auf der Intensivstation, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Zu Einzelheiten des Tathergangs äußerte er sich nicht und verwies auf die Staatsanwaltschaft in Kassel.

Am Freitag war die Polizei zu einem Haus im Ortsteil Carlsdorf gerufen worden. Die Beamten entdeckten eine schwer verletzte 60-jährige Frau, die später an ihren Verletzungen starb. Der 62-Jährige und ein 32 Jahre alter Sohn wurden in Krankenhäuser gebracht. Auch der 32-Jährige starb.

Es gibt keine Hinweise auf weitere am Streit Beteiligte

Wer wen verletzte, ist noch unklar. "Es gibt aber keine Hinweise, dass andere Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sind", erklärte die Polizei. Vater, Mutter und Sohn hätten zusammen in einem Einfamilienhaus gelebt.

Kriminalpolizei und Spurensicherung untersuchten den Tatort. Die Ermittlungen waren schwierig, weil kein Beteiligter vernommen werden konnte. Es gebe jedoch Verletzungen durch "scharfe Gewalt" - die Tatwaffe könne beispielsweise ein Messer sein.

