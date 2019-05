Duisburg

Ein 13 Monate altes Kleinkind ist am Donnerstag in Duisburg aus einem Fenster gestürzt und wenig später gestorben. Das Mädchen sei vom Hochparterre aus etwa 3,50 Meter tief in einen Kellerschacht gefallen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Rettungskräfte brachten das Kind ins Krankenhaus, wo es kurz darauf an seinen schweren Verletzungen starb. Angehörige und Zeugen hätten unter Schock gestanden, hieß es. Wie es genau zu dem Unglück kam, wird einer Polizeisprecherin zufolge noch ermittelt.

Von RND/dpa