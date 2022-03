Transporter prallt gegen Baum und brennt: Zwei 17-Jährige tot

Die Feuerwehr steht vor dem Wrack eines ausgebrannten Autos, in dem zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Laut Polizei waren drei junge Männer in einem Lieferwagen in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Wagen sei zurückgeschleudert und in Brand geraten, sagte der Sprecher. Die Getöteten seien junge Männer aus Siegburg des Jahrgangs 2005, sagte der Sprecher. Quelle: Christof Schmoll/dpa