Hannover

Eine Panne auf dem Flughafen Hannover sorgte am Montagmorgen bei Passagieren eines Flugs nach Kreta für mächtig Frust und stundenlanges Warten. Weil beim Andocken der Treppe eine Tür des Flugzeugs beschädigt wurde, musste erst eine Ersatzmaschine beschafft werden. Mit sieben Stunden Verspätung hob der Flieger schließlich ab.

Airbus muss am Boden bleiben

Betroffen war eine Condor-Maschine vom Typ Airbus A321 (210 Sitze). Um 5.20 Uhr sollte sie am Montag von Hannover nach Heraklion (Kreta) abheben. Doch daraus wurde nichts. Als Arbeiter die mobile Fahrtreppe neben dem Flieger in Position brachten, wurde die Tür geöffnet und so die aus Aluminium bestehende Außenhaut der Maschine beschädigt – offenbar so stark, dass man entschied, den Airbus bis zum Einsetzen einer neuen Tür aus dem Verkehr zu ziehen. Für den Flug musste eine Ersatzmaschine her. Bis diese parat stand, vergingen allerdings sieben Stunden. Erst um 12.22 hob laut eines Flughafensprechers die Boeing 767 in Richtung Kreta ab.

Von RND/André Pichiri