Ostrava

Bei einer Explosion auf einer Baustelle im tschechischen Ostrava ist ein Arbeiter gestorben. Nach ersten Erkenntnissen sei ein Blindgänger bei Grabungsarbeiten detoniert, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine weitere Person sei bei dem Unglück in der Großstadt im Osten des Landes verletzt worden. Die Bewohner in einem Umkreis von 300 Metern wurden in Sicherheit gebracht. Am späten Nachmittag konnten sie wieder in ihre Häuser zurück, nachdem keine weiteren Blindgänger gefunden wurden.

Ostrava (Mährisch-Ostrau) war als wichtige Industriestadt während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg mehrmals Ziel alliierter Luftangriffe.

RND/dpa