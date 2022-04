Fast 32 Jahre nach einem Mord an einem Polizisten ist Carl Wayne Buntion in Texas hingerichtet worden. Der 78-Jährige war der älteste Insasse in einem Todestrakt des US-Bundesstaates. Er starb am Donnerstag in der Haftanstalt von Huntsville durch eine Giftspritze, wie die Gefängnisverwaltung mitteilte. In der jüngeren Geschichte der USA war der älteste Gefängnisinsasse, der hingerichtet wurde, 2018 der 83-jährige Walter Moody in Alabama.

Buntion hatte zahlreiche Vorstrafen und war gerade auf Bewährung frei, als ein Polizist im Juni 1990 ein Auto anhielt, in dem er mitfuhr. Buntion erschoss den 37-Jährigen und wurde später zum Tode verurteilt. 2009 wurde die Todesstrafe von einem Berufungsgericht ausgesetzt, aber drei Jahre später wurde Buntion von einem anderen Geschworenengericht wieder zum Tode verurteilt.

Hinrichtung infrage gestellt

Die katholische Ordensschwester und Anti-Todesstrafenaktivistin Helen Prejean stellte infrage, inwiefern die Hinrichtung eines alten Mannes mit mehreren chronischen Krankheiten der öffentlichen Sicherheit diene. Nach Angaben des Verbandes Texas-Koalition gegen die Todesstrafe war Buntion vergangene Woche wegen Brustschmerzen zur Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert worden. Die Notaufnahme habe eine Lungenentzündung festgestellt.

Im Fernsehsender KHOU in Houston sagte Buntion vergangene Woche, er bedauere seine Tat jeden Tag. Diese Aussage habe sie überrascht, erklärte die Polizistenwitwe, Maura Irby, in KHOU. Buntion habe noch nie Reue gezeigt. Nach der Hinrichtung sagte Irby gegenüber Medien, sie vermisse ihren Ehemann noch heute.

Laut Zeitung „Texas Tribune“ ist Buntion 13 Minuten nach Verabreichung des Mittels Pentobarbital offiziell für tot erklärt worden.

RND/AP/epd