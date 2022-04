Fairfield

Ein Verdächtiger soll in Kalifornien einen Polizeihund gebissen und mit einem Messer verletzt haben. Beamte seien am Mittwoch (Ortszeit) wegen eines Einbruchs und versuchten Raubüberfalls zu einer Wohnung in Fairfield 80 Kilometer nordöstlich von San Francisco gerufen worden, teilte die Polizei mit. Dort sei ein 44-Jähriger herumgerannt und habe sich geweigert, herauszukommen. Dann sei der Polizeihund Cort eingesetzt worden. Doch der Mann habe das Tier ins Gesicht gebissen und mit einem Messer in die Seite gestochen.

Hund und Mann wurden im Krankenhaus behandelt. Während der Hund sich bei seinem Herrchen erholt, wurde der Verdächtige in ein Gefängnis gebracht. Ihm werden den Angaben zufolge Autoraub, Einbruch, Verletzung eines Polizeihundes und Widerstand gegen die Polizei vorgeworfen. Außerdem soll er gegen Bewährungsauflagen verstoßen haben. Während seiner Beißattacke stand er offenbar unter Drogeneinfluss.

RND/AP