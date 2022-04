USA: Frau überlebt sechs Tage in verschneitem Wald

Susanville

Eine Frau ist nach einer Autopanne sechs Tage lang in einem abgelegenen Wald im Norden Kaliforniens gestrandet und heil aus ihrer Notlage herausgekommen. Die 52-jährige Sheena Gullett sei mit ihrem Freund Justin Lonich am 14. April auf einer Schotterstraße zu ihrem Heimatort Little Valley unterwegs gewesen, als ihr Wagen plötzlich im Schnee feststeckte, hieß es auf der Facebook-Seite des Sheriffbüros des Bezirks Lassen County. Sie verbrachten die Nacht im Fahrzeug, nur um am nächsten Morgen zu merken, dass die Autobatterie leer war.

Sheriff fand Auto der Vermissten

Das Duo habe versucht, zur Autobahn zu laufen, doch sei Gullett zurückgeblieben, da die Sohlen ihrer Stiefel sich gelöst hätten. Im dichten Schneegestöber konnte Lonich seine Begleiterin nicht mehr finden, und so entschied er sich, irgendwo Unterschlupf zu finden und ein Lagerfeuer zu machen.

Am nächsten Tag fand Lonich zwar eine Schotterpiste, musste sich aber erneut einen Unterschlupf für die Nacht suchen. Am 17. April gelangte er zur Autobahn, wo er per Mitfahrgelegenheit nach Susanville kam und dort meldete, dass Gullett gestrandet sei. Ein Sucheinsatz wurde gestartet, bei klarem Wetter hielt man auch aus der Luft nach ihr Ausschau.

Ein Sheriff fand schließlich am 20. April den Wagen des Duos, Gullett tauchte auf. Sie sei emotional gewesen, körperlich aber wohlauf, hieß es aus dem Sheriffbüro. Am Leben gehalten habe sich Gullett mit einem Sechserpack Joghurt, den sie sich über mehrere Tage hinweg aufteilte - und dem Essen von Schnee.

RND/AP