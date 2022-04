(English below)Экопарка больше нет. Сейчас об этом можно говорить совершенно определенно. Вчера и сегодня он снова подвергся массированным обстрелам и бомбардировкам. Инфраструктура разрушена, вольеры разрушены. Самая большая проблема – это крупные хищники. Их вольеры пока еще чудом сохраняют целостность, но еще один обстрел – и обезумившие от страха львы, тигры, медведи могут оказаться на воле и пойти в сторону Харькова или в близлежащие поселки. Мы этого допустить не можем. Решения проблемы на сегодня нет. Наши специалисты сейчас рассматривают возможность оборудовать для них – хотя бы для некоторых - временное жилище в Чутово Полтавской области. Если этого не получится, то единственный остающийся у нас вариант – это усыпление хищников. Об этом невообразимо больно говорить, но главный приоритет сейчас – это жизнь людей. Других все еще остающихся на территории Экопарка и выживших животных, которых можно вывезти, нам также нужно срочно эвакуировать. Для этого нам не обойтись без вашей поддержки – реквизиты для пожертвований находятся здесь: https://feldman-ecopark.com/donation/Feldman Ecopark no longer exists. Now this can be said quite definitely. Yesterday and today it was again subjected to massive shelling and bombardment. Infrastructure destroyed, enclosures destroyed. The biggest problem is large predators. Their enclosures miraculously still retain their integrity, but one more shelling - and the lions, tigers, bears, distraught with fear, may be free and go towards Kharkov or to nearby villages. We cannot allow this. There is no solution to the problem today. Our specialists are now considering the possibility of equipping them - at least for some - with temporary housing in Chutovo, Poltava region. Failing that, the only option left to us is to put the predators to sleep. It is unimaginably painful to talk about this, but the main priority now is the lives of people.We also urgently need to evacuate other animals still remaining on the territory of the Ecopark and surviving animals that can be taken out. To do this, we cannot do without your support - details for donations are here: https://feldman-ecopark.com/en/donation/