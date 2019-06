Uehlfeld

Da staunten auch die Polizisten: In Bayern haben Beamte einen betrunkenen Radfahrer gestoppt – er war splitterfasernackt.

Zeugen alarmierten am späten Donnerstagabend die Polizei in Uehlfeld ( Mittelfranken) und teilten eine ungewöhnliche Beobachtung mit: Durch den Ort sei ein nackter Radfahrer in Schlangenlinien unterwegs. Tatsächlich konnten Beamte den FKK-Radler wenig später stoppen – für das Fehlen jeglicher Bekleidung hatte er eine simple Erklärung: die „unerträgliche Hitze“, berichtet das Portal „Nordbayern“.

Wegen „Belästigung der Allgemeinheit“ kommt auf den Mann ein Bußgeld zu. Die Fahrradfahrt mit 1,1 Promille bleibt für ihn dagegen ohne Folgen – der Wert sei für Fahrradfahrer noch im erlaubten Bereich.

Zuletzt hatte ein nackter Rollerfahrer in Brandenburg für Schlagzeilen gesorgt – auch er begründete seine fehlende Kleidung mit der Hitze.

Von RND/seb