Oslo

Bei zwei Lawinenabgängen in Norwegen sind ein Mensch getötet und vier weitere verletzt worden. Die beiden Lawinen seien am Mittwochnachmittag in der Gemeinde Lyngen im hohen Norden des skandinavischen Landes heruntergekommen, teilte die norwegische Polizei am Abend mit.

Bei der einen habe sich eine Person selbstständig aus dem Gebiet befreien können, während eine andere ins Universitätskrankenhaus von Tromsø gebracht worden sei. Bei der anderen sei eine fünfköpfige Reisegruppe erfasst worden - auch hier sei ein Mensch alleine aus der Lawine herausgekommen, drei hätten dagegen Verletzungen erlitten, ein Mensch sei ums Leben gekommen.

Alle Beteiligten Ausländer

Bei allen sieben Beteiligten handelte es sich der Polizei zufolge um ausländische Staatsbürger. Nach Angaben des Krankenhauses sind alle Verletzten junge Männer, deren Verletzungen mittelschwer oder leicht sind.

RND/dpa