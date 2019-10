Straubing

Ein Landwirt ist im niederbayerischen Straubing unter seinen fahrenden Traktor geraten und hat sich dabei einen Teil seines Beines abgetrennt. An den Traktor angehängt war eine Sämaschine, wie es im Polizeibericht vom Donnerstag heißt. Sein Vater verständigte den Rettungsdienst.

Der 34-Jährige wurde in ein Krankenhaus geflogen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, will die Polizei nun in Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft ermitteln.

RND/dpa