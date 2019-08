Konstanz

Bei einem missglückten Salto in einem Strandbad am Bodensee hat sich ein Mann am Hinterkopf schwer verletzt. Wie die Polizei meldete, machte der 51 Jahre alte Badegast in Konstanz am Dienstag Saltos von einem Badeponton ins Wasser. Dabei schlug der Mann mit dem Hinterkopf an der Kante des Pontons auf und stürzte ins Wasser.

Ein Zeuge beobachtete den Unfall, zog den Verletzten aus dem Wasser und rief die Rettungskräfte. Der 51-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht und dort mit Stauchungen an der Wirbelsäule stationär aufgenommen.

RND/dpa/hal