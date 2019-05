Elmshorn

Eine 19-jährige Elmshornerin ist Opfer eines sexuellen Übergriffs mutmaßlich durch drei Männer geworden.

Die junge Frau traf am vergangenen Donnerstag kurz nach Mitternacht am Elmshorner Bahnhof auf einen der drei Tatverdächtigen und ging mit ihm gemeinsam in ein Wohnhaus, wie die Polizei am Montag berichtete. Im Haus, in dem sich noch weitere Männer befunden hätten, sei es zu dem sexuellen Übergriff gekommen.

Vermutlich drei Täter

Verdächtig seien drei Männer im Alter von 19, 25 und 28 Jahren. Diese seien geflüchtet, als sich die 19-Jährige zur Wehr gesetzt und die Polizei verständigt habe. Während einer sofortigen Fahndung hätten die Beamten mehrere Männer festgenommen. Gegen den 19- und den 25-Jährigen seien am nächsten Tag Haftbefehle erlassen worden. Der 28-Jährige sei auf freiem Fuß.

Von RND/dpa