Delmenhorst

Weil er anscheinend ins Gefängnis kommen wollte, hat ein 62-Jähriger bei Delmenhorst in Niedersachsen wohl absichtlich einen Radfahrer angefahren. Der Mann aus Mönchengladbach rammte den 48 Jahre alten Radler am Dienstag mit seinem Auto. Der 62-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. Ihm werde versuchter Mord vorgeworfen, teilten die Staatsanwaltschaft Oldenburg und Polizei Delmenhorst am Mittwoch mit. Aufgrund der Spuren am Unfallort in Dötlingen bestehe der Verdacht, dass der Autofahrer den 48 Jahre alten Radler absichtlich umgefahren habe.

Der 62-Jährige war am Dienstagmittag während der Fahrt mit seinem Wagen nach links geraten, hatte die Fahrbahn des Gegenverkehrs und einen Grünstreifen überfahren und den 48-Jährigen auf einem Radweg erfasst. Das Unfallopfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand laut Polizei aber nicht.

Täter wollte ins Gefängnis kommen

Der mutmaßliche Täter selbst wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er die Nacht verbrachte. Nach seinem Motiv gefragt, sagte der Mann den Angaben zufolge, er sei ohne festen Wohnsitz und perspektivlos. Mit der Tat habe er eine Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt bewirken wollen.

Von RND/dpa/jok