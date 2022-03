Verteilt auf vier Postpakte: Zoll stellt 108 Kilogramm Marihuana sicher

Herne/Dortmund

Berauschender Inhalt in vier Paketen: Bei Kontrollen von Post-Lieferungen im Verteilzentrum Herne hat das Hauptzollamt Dortmund gut 108 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Drogenlieferungen per Post-Versand seien offenbar im Trend, erklärte die Sprecherin des Hauptzollamts, Andrea Münch, am Freitag. „Der Zoll findet bei diesen Kontrollen immer wieder verbotene Substanzen“.

Der jüngste Fund sei bereits bei einer Kontrolle am 28. Februar aufgespürt worden. Die ermittelnde Staatsanwaltschaft habe die Informationen nun freigegeben. Die vier Pakete sind demnach auf dem Postweg von Italien in die Niederlande unterwegs gewesen.

RND/dpa