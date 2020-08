Dorfbewohner wollen keinen Solarpark

Breitenfeld

Für die meisten Bewohner von Breitenfeld in der Gemeinde Gumtow ist die Sache klar: Sie lehnen die Idee für einen Solarpark in der Nähe ihres Ortes ab. Das machten sie schon im Vorfeld einer Einwohnerversammlung am Freitagabend im benachbarten Schönebeck unter anderem mit Plakaten deutlich.

Gut 20 Breitenfelder und damit fast die gesamte Einwohnerschaft beteiligten sich an der Veranstaltung im Schönebecker Gemeindehaus. Angesichts der Covid19-Vorsichtsmaßnahmen, passten gar nicht alle hinein. Eingeladen hatte der Schönebecker Ortsbeirat.

Ortsbeirat gab Informationen weiter

Dessen Mitglied Adrian Kühn erklärte: „Ziel ist es heute, ihnen dieses Projekt vorzustellen – so weit wir das können.“ Sein Kollege Tobias Haase ergänzte: „Einfach, damit Sie mal wissen, wo die Reise hingeht.“

Nach Informationen des Ortsbeirates erwägt ein Investor in Kooperation mit einem Photovoltaikunternehmen, eine etwa 25 Hektar große Ackerfläche nordwestlich der Ortslage mit Solarpaneelen zu bebauen. Die Firma hoffe, gemeinsam mit der Gemeinde Gumtow gegen Jahresende den ersten Schritt für ein amtliches Planverfahren machen zu können. Ab Anfang 2022 könnte dann eventuell gebaut werden. Die Inbetriebnahme würde wenige Monate später folgen.

Wille der Einwohner soll entscheiden

„Uns als Ortsbeirat geht es erstmal darum, ein Stimmungsbild einzuholen“, betonte Adrian Kühn. „Sie dürfen nicht denken, dass wir diejenigen sind, die unbedingt diese Anlage wollen.“ Ortsvorsteher Bodo Schulz verwies auf einen Beschluss der Gumtower Gemeindevertreter zu solchen Vorhaben: „Hier steht drin, dass der Wille der Einwohner entscheidend ist.“

Die hielten sich mit ihrer Ablehnung nicht zurück. Gerade rund um Breitenfeld sei die Kulturlandschaft weitgehend ursprünglich erhalten. Das solle auch so bleiben. Es sei für viele Einwohner der Grund dafür gewesen, sich in den vergangenen Jahren überhaupt am Ort niederzulassen. Zudem befürchte man, dass es bei der einen Photovoltaikanlage nicht bleibt, wenn erst einmal ein Anfang gemacht ist.

Schönebeck will sich noch äußern

Nur ein einzelner, alteingesessener Breitenfelder schloss sich dieser Meinung nicht vorbehaltlos an. Im Dorf habe sich seit Jahrzehnten wirtschaftlich nichts getan, was ein Grund dafür gewesen sei, dass die ursprüngliche Bevölkerung verschwand. „Wenn sich durch so ein Projekt etwas entwickeln würde und Arbeitsplätze entstünden, wäre ich sofort dafür.“ Von einem Solarpark sei das aber wohl nicht zu erwarten.

Ortsvorsteher Bodo Schulz fasste am Ende zusammen: „So wie ich das mitbekommen habe, ist Breitenfeld gegen dieses Vorhaben.“ Für Schönebeck zeichne sich ähnliches ab, aber das wolle man demnächst noch bei einer ähnlichen Veranstaltung bestätigen.

Von Alexander Beckmann