Corona-Krise: Nur jeder zehnte Kita-Platz rund um Kyritz ist noch besetzt

Kyritz

Es sind ruhige Tage in den Kindertagesstätten der Region. Vor einer Woche wurde ihre Arbeit radikal eingeschränkt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Doch Kinder, deren Eltern sich aus lebenswichtigen beruflichen Gründen tagsüber nicht um sie kümmern können, sollen nicht einfach im Regen stehen.

„Alle Einrichtungen bei uns haben so einen Notbetrieb“, erklärt beispielsweise die zuständige Amtsleiterin des Amtes Neustadt Kathrin Lorenz.

88 Notfälle im Amt Neustadt

Die Eltern mussten einen Antrag stellen und ihren konkreten Bedarf begründen, um dieses Angebot nutzen zu können. „Wir hatten über 125 Anträge im Amt. Davon haben wir 88 genehmigt.“ In einzelnen Fällen gab es Widerspruch. Zwei derartige Verfahren laufen derzeit noch.

In normalen Zeiten betreuen die sieben kommunalen Kitas und Horte in und um Neustadt 634 Kinder. Entsprechend ruhig geht es jetzt in den Einrichtungen zu.

Amt will bereits gezahlte Kita-Beiträge verrechnen

Eltern, deren Kinder nun nicht betreut werden, müssen auch keine Beiträge zahlen. „Wir haben die Einzugsermächtigung im März noch laufen lassen, wollen das aber im April verrechnen“, erläutert Kathrin Lorenz.

Außerdem plant man im Amt Neustadt, zum Ausgleich auch den Sommer über Kita-Betreuung anzubieten. „Die üblichen Schließzeiten in den Ferien werden wir möglichst aussetzen und die Einrichtungen offen halten. Auf keinen Fall werden wir drei Wochen zumachen.“

Gemeinde Gumtow betreut noch 19 Kinder

In der Gemeinde Gumtow ist die Situation ähnlich. „Wir sind so verfahren, wie uns unser Landkreis das vorgegeben hat“, sagt Hauptamtsleiter Detlef Störing. Anfang vergangener Woche habe man in den fünf Kitas Vordrucke verteilt, mit denen die Eltern eine Notbetreuung beantragen und begründen konnten. „In Zweifelsfällen haben wir die Eltern an den Kreis verwiesen.“ Das sei aber die Ausnahme gewesen.

Von den normalerweise gut 200 Kita- und Hortkindern in der Gemeinde besuchen derzeit noch 19 die Einrichtungen. Zum Teil wird das für sie recht einsam. Die Kitas in Demerthin und Dannenwalde betreuen beispielsweise jeweils nur ein Kind.

Wusterhausen verzichtet für April auf Elternbeiträge

Auch Gumtow will während des Betreuungsausfalls auf die Elternbeiträge verzichten. „Die Eltern brauchen nicht für eine Leistung zu bezahlen, die sie nicht in Anspruch nehmen können“, sagt Detlef Störing. Im Voraus kassierte Beiträge würden später verrechnet.

Die Gemeinde Wusterhausen hält es ebenso, geht allerdings etwas anders vor. „Für den Monat April werden wir auf den Kita-Beitrag grundsätzlich verzichten“, kündigt Amtsleiter Jürgen Gottschalk an. Dabei sei es egal, ob die Eltern die Notbetreuung in Anspruch nehmen oder nicht.

Nur eines von zehn Kita-Kindern kommt

Aktuell hat die Gemeinde Wusterhausen nach Angaben von Bürgermeister Philipp Schulz 59 Notbetreuungsanträge bewilligt. „Aber nicht alle Kinder kommen jeden Tag. Wir hatten bisher 33 bis 40.“ Für Schulz ist das kein Grund zur Klage: „Die Gruppen sollen ja möglichst klein sein.“ Allerdings bemühe man sich zugleich, die Kinder altersgerecht zur gruppieren.

Die drei kommunalen Kitas in Wusterhausen, Lögow und Nackel bieten normalerweise knapp 400 Kindern Platz. Zusätzlich bestehen mit den Kitas „Am Markt“ und „Klempower Seesterne“ zwei Einrichtungen in privater und kreislicher Trägerschaft, in den die Situation ähnlich sein dürfte.

Eines hält Philipp Schulz derzeit für besonders wichtig: „Mein Appell an die Eltern: Bitte schicken Sie Ihre Kinder bei Krankheitsanzeichen nicht in die Kita!“

Eltern sorgen für den Notfall vor

Kyritz orientiert im Sinne des Infektionsschutzes ebenfalls auf möglichst kleine Gruppen. Da auch dort etwa neun Zehntel der Kinder zu Hause bleiben, ist das derzeit durchaus machbar. „Wir hatten bis vergangenen Freitag 125 Anträge auf Notbetreuung bewilligt“, berichtet Amtsleiterin Veronika Lausch. Über 600 Kita-Plätze gibt es regulär in der Stadt. „Anwesend sind aber tatsächlich nur gut 60 Kinder.“ Viele Eltern wollten mit ihrem Antrag anscheinend für Notfälle vorsorgen.

Wie Kyritz in Sachen Elternbeiträge vorgeht, ist noch nicht entschieden. Man arbeite an einer Lösung, sagt Veronika Lausch.

Die Kita-Mitarbeiter bleiben bislang im Dienst

Die Kita-Mitarbeiter bleiben übrigens nirgendwo einfach so zu Hause. „In der vergangenen Woche haben wir uns verständigt, dass die Kollegen erstmal möglichst vieles von dem erledigen, wozu sonst kaum Zeit ist“, berichtet Kathrin Lorenz in Neustadt. Es gehe um „Papierkram“, um die Arbeit an Konzeptionen, das Aufräumen, die Grundreinigung. Eventuell aufgelaufene Überstunden werden abgebummelt.

Kyritzer Erzieher nutzen die ruhige Zeit, um beispielsweise pädagogische Konzepte weiterzuentwickeln und spezielle Projekte vorzubereiten. „Wir versuchen auch, den Familien Anregungen für die Beschäftigung zu Hause zu geben“, sagt Veronika Lausch.

Lesen Sie auch:

Von Alexander Beckmann