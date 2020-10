Gemeinde Gumtow korrigiert Übereifer der 90er-Jahre

Dannenwalde

Dass die Zeit des Umbruchs vor rund 30 Jahren so manche Fehleinschätzung mitbrachte, das zeigt aktuell ein Beispiel in der Gemeinde Gumtow – genauer in Dannenwalde. Auch dort war der Wohnungsbau Anfang der 1990er eine ganz wichtige Sache. Um ja alles richtig zu machen, verabschiedete die damalige Gemeinde Dannenwalde 1994 ihren ersten Bebauungsplan. Doch nun kommt die Gemeinde Gumtow, zu der Dannenwalde inzwischen gehört, nicht umhin, an diesen Plan noch einmal Hand anzulegen.

Gut 2,3 Hektar Bauland wollte Dannenwalde einst bereitstellen – genug für 22 neue Einfamilienhäuser. Bis heute sind aber nur acht Grundstücke bebaut. Das lag nicht allein an der zwischenzeitlich gesunkenen Nachfrage. Denn längst gibt es zwar wieder mehr interessierte Bauherren, doch ausgerechnet der Plan von 1994 macht ihnen die Realisierung ihrer Vorhaben schwer.

Anzeige

Dannenwalder regelten zu viele Details

Dannenwalde wollte es damals ganz genau machen und legte unter anderem im Detail fest, wie hoch Häuser sein dürften, wie Fassaden, Dächer, Fenster und Gartenzäune aussehen sollten. Manche der Vorgaben entsprachen schon damals nicht den gültigen Rechtsvorgaben. Zudem konstatieren Fachleute mittlerweile eine Reihe städtebaulicher Fehler.

Die Gemeinde Gumtow schätzt ein: „Zahlreiche der überregulierten Festsetzungen haben eher den Charakter von Bauverhinderungsplanungen.“ So wurde damals beispielsweise vorgeschrieben, dass Außenwände ausschließlich „rot/rotbrauner, weißer oder gelb/sienna Farbgebung“ zulässig seien. Sogar RAL-Farbwerte mit Nummer waren vorgegeben. Gleiches galt für Dächer. Gartenzäune sollten nur aus Holz und maximal 80 Zentimeter hoch sein – für Hundehalter ein Risiko.

Landkreis will keine weiteren Sondergenehmigungen

In den vergangenen Jahren sei daher faktisch jeder Bauantrag für das Gebiet auf Sondergenehmigungen und Ausnahmen von diesen Regelungen angewiesen gewesen, fasst die Gemeinde zusammen. „Im Rahmen eines neuen Bauantrages im Jahre 2020 (...) hat der Landkreis Prignitz als Baugenehmigungsbehörde erklärt, dass man dort nicht mehr bereit sei, bei jedem Bauantrag nicht nur eine, sondern eine Vielzahl von Befreiungen zu erteilen.“

Kurzum: Die Kommune muss den „ Bebauungsplan Dannenwalde Nr. 01 Westlich Schönebecker Damm“ endlich überarbeiten und an Recht sowie Realität anpassen. Hauptziel: In das Wohngebiet soll wieder Bewegung kommen. Eckhard Vlach aus Dannenwalde forderte bei der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter: „Bitte macht das nicht zu kompliziert! Damit es für Dannenwalde weitergeht.“

Gemeinde Gumtow geht die Erschließung an

Also soll nun eine ganze Reihe der fast 30 Jahre alten Festlegungen gestrichen oder allgemeiner gefasst werden, und zwar so, dass der Bebauungsplan die seit Jahren per Ausnahmeregelung in dem Gebiet vollzogene Praxis widerspiegelt. An den Grundsätzen des Planes, wie der Größe des Gebietes, der Dichte der Bebauung und ähnlichem will die Gemeinde hingegen nicht rütteln. Das würde das ganze Verfahren nur komplexer und langwieriger machen.

Einstimmig sprechen sich die Gumtower Gemeindevertreter in dem Zuge auch dafür aus, das Dannenwalder Baugebiet weiter zu erschließen. Zufahrt und Versorgungsleitungen für eine zweite Reihe von Baugrundstücken sollen entstehen. Gut 300.000 Euro werden dafür im nächsten Jahr bereitgestellt.

„Die Gemeinde müsste in Vorleistung gehen, um dann später durch einen Verkauf der Grundstücke die Kosten zu refinanzieren“, erläuterte Bürgermeister Stefan Freimark. Die daraus resultierenden Grundstückspreise ließen sich derzeit aber noch nicht beziffern.

Von Alexander Beckmann