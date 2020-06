Demerthin sorgt sich um historische Bausubstanz

Demerthin

Bei einem Besuch am Donnerstag machte sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke aus Neuruppin ein Bild von der Demerthiner Kirche. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte kürzlich 99.000 Euro aus einem Denkmalschutz-Sonderprogramm für das Bauwerk bewilligt.

„Es ist schön, dass es in diesem Durchgang noch geklappt hat“, sagte Steineke. „Was nächstes Jahr ist, weiß ja keiner.“

Anzeige

Dach und Turm brauchen Zuwendung

Die Feldsteinkirche aus dem 15. Jahrhundert ist vor allem für ihre historischen Wandmalereien bekannt. Nun stehen Sanierungsarbeiten an. „Die Probleme liegen nicht so sehr im Innenraum“, erklärte Pfarrer Daniel Feldmann. Sorgen bereite der mittelalterliche Dachstuhl. „Der muss wieder in Form gebracht werden.“ Vermutlich sei auch die Eindeckung mit Betonsteinen aus DDR-Zeiten zu schwer. Ein weiterer wichtiger Punkt auf der Aufgabenliste seien die konstruktiven Mängel im Turm.

Weitere LVZ+ Artikel

Fachleute rechnen mit Baukosten von insgesamt rund 600.000 Euro. Die Kirchengemeinde setzt auf einen Baubeginn 2021 und dafür vor allem auf Geld aus dem Leader-Programm der EU. Der Antrag sei gestellt, berichtete Daniel Feldmann. Er habe dabei das architektonische Gesamtensemble in Demerthin hervorgehoben. „Wir haben ja hier noch die Besonderheit mit dem Renaissanceschloss gleich nebenan. Leider ist das in so einem schlechten Zustand.“

Diese Situation stand bald im Mittelpunkt des Gesprächs mit dem Bundestagsabgeordneten, an dem auch Vertreter der Kommune und des Gemeindekirchenrates teilnahmen.

Leerstand ruiniert Renaissanceschloss

Fast 30 Jahre lang habe sich der Verein Prignitzdorf Demerthin meist ehrenamtlich darum bemüht, das Schloss der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, berichtete Eckhard Zempel. „Aber wenn keine geförderte Arbeitsstelle mehr da ist, wird es schwierig.“

Das Schloss wurde vor Jahrzehnten zwar gesichert und äußerlich hergerichtet, doch eine wirkliche Nutzung gibt es bis heute nicht. Auch Besuche sind nur noch sehr eingeschränkt möglich. Mittlerweile greift wieder Verfall um sich. Demnächst wolle die Gemeinde Experten mit der Arbeit an neuen Konzepten beauftragen, kündigte der Gumtower Bürgermeister Stefan Freimark an.

„Das ist ein sportliches Vorhaben“, befand Bundespolitiker Sebastian Steineke und riet zugleich dazu, unbedingt aktiv zu werden. „Es wäre schön, wenn sich da etwas machen lässt.“

Lesen Sie auch

Von Alexander Beckmann