Dank Zuzügen bleibt die Einwohnerzahl stabil

Kyritz

Die Zahl der Einwohner in der Kleeblattregion ist im vergangenen Jahr nur relativ geringfügig gesunken. Nach Angaben der Einwohnermeldeämter der Stadt Kyritz, des Amtes Neustadt sowie der Gemeinden Wusterhausen und Gumtow waren am 31. Dezember 2019 26.170 Menschen in der Region registriert. Das sind 75 oder knapp 0,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Bevölkerungsdichte liegt demnach bei 31,4 Einwohnern je Quadratkilometer.

Der Kreis Kyritz, dem die Kleeblattregion in etwa entspricht, zählte 1989 noch etwa 33.800 Bewohner. Ihre Zahl sank in den vergangenen 30 Jahren also um fast 23 Prozent.

Nach wie vor kann die Zahl der Geburten die der Sterbefälle bei weitem nicht ausgleichen. In den Kleeblattkommunen sterben in der Regel doppelt so viele Menschen, wie neu geboren werden. Dass dies nicht voll auf die Einwohnerentwicklung durchschlägt, ist dem Zuzug zu verdanken: Zwar verließen auch 2019 zahlreiche Menschen die Region, aber es kamen deutlich mehr neue hinzu.

Am deutlichsten wird dieser Zuwachs im Amt Neustadt: Es verlor 288 Bürger durch Wegzug, gewann aber gleichzeitig 377 durch Zuzug hinzu – im Ergebnis ein Plus von 89. Dieser Umstand gleicht das Geburtendefizit mehr als aus. 51 Geburten stehen 115 Sterbefällen gegenüber. Aktuell sind im Amt 7674 Einwohner registriert und damit neun mehr als vor einem Jahr. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von 28,7 Einwohnern je Quadratkilometer.

Die Leiterin der Neustädter Ordnungs- und Schulverwaltung Kathrin Lorenz zeigt sich zufrieden. „Ich weiß nicht, wo die Landesplanung immer die Negativentwicklung her nimmt“, sagt sie. „Wir sind optimistisch und froh, dass wir unsere Einwohnerzahl stabil halten und sogar mehr Einwohner verzeichnen können.“

Den deutlichsten Gewinn vermeldet die Gemeinde Sieversdorf-Hohenofen mit nun 724 Bürgern – 31 mehr als Anfang 2019. Zugelegt haben auch Zernitz-Lohm (von 879 auf 899) und Breddin (von 881 auf 888). Verluste mussten Dreetz (1135 statt 1151), die Stadt Neustadt (3451 statt 3464) und Stüdenitz-Schönermark (577 statt 587) hinnehmen.

Die Stadt Kyritz mit ihren Ortsteilen verlor im Verlaufe des vergangenen Jahres 40 Einwohner und hat nun noch 9316. Dafür gibt es mehrere Gründe: Die Geburtenzahl sank von 80 auf 62, während mit 150 Sterbefällen 13 mehr als 2019 verzeichnet wurden. Auch die Zahl der Zuzüge sank von 466 auf 439. Der Umstand, dass mit 389 deutlich weniger Menschen wegzogen als 2019 (465) konnte das nicht mehr ausgleichen. Immerhin: Vor fünf Jahren hatte Kyritz nur 9197 Einwohner – 119 weniger als jetzt. Die Kyritzer Bevölkerungsdichte beträgt aktuell 59,2 Einwohner je Quadratkilometer.

Gewonnen haben im vergangenen Jahr Holzhausen (288 statt 285), Kötzlin (189 statt 187) und Mechow (166 statt 162). Die Kernstadt zählt nun 7543 Bürger (35 weniger als 2019), Berlitt 163 (drei weniger), Bork 62 (einer weniger), Drewen 191 (sieben weniger), Gantikow 201 (vier weniger), Holzhausen 288 (drei weniger), Lellichow 78 (zwei weniger), Rehfeld 269 (sieben weniger) und Teetz-Ganz 175 (zwei weniger).

In der Gemeinde Wusterhausen sind momentan 5857 Menschen behördlich gemeldet. Das entspricht einer Bevölkerungsdichte von 29,8 Einwohnern pro Quadratkilometer. Vor einem Jahr waren es noch 14 Wusterhausener mehr und Anfang 2018 sogar 39 mehr. Detailliertere Angaben konnte die Gemeindeverwaltung bisher nicht liefern.

Auch die Gemeinde Gumtow hat erneut ein wenig verloren. 3323 Bürger zählt sie aktuell. Das sind zehn weniger als Anfang 2019. Die Bevölkerungsdichte liegt mit 15,6 deutlich unter der des Landkreises Prignitz mit 36 Einwohnern je Quadratkilometer. Positiv: 23 Neugeborene – sechs mehr als 2018 – fanden Eingang in die Gemeindestatistik. Zugleich wurden 37 Todesfälle registriert – sechs weniger als 2018.

Auf der Gewinnerseite finden sich die Ortsteile Barenthin mit nun 264 Einwohnern (13 mehr als im Jahr zuvor), Demerthin mit 360 (drei mehr), Groß Welle mit 62 (drei mehr), Kunow mit 224 (acht mehr), Vehlin mit 62 (sieben mehr), Vehlow mit 327 (drei mehr) und Wutike mit 262 Einwohnern (acht mehr).

Die größten Verluste mussten Dannenwalde mit seinen jetzt 370 Einwohnern (24 weniger), Döllen mit 168 (acht weniger), Schönebeck mit 134 (vier weniger) und Schrepkow mit 94 Einwohnern (drei weniger) hinnehmen. In den anderen Orten gab es nur geringfügige Veränderungen. Das Dorf Gumtow zählt aktuell 265 Einwohner, Bärensprung 32, Beckenthin 52, Breitenfeld acht, Brüsenhagen 95, Friedheim 18, Klein Schönhagen 14, Krams 59, Neu Schrepkow 29, Zarenthin 19, Görike 129, Granzow 110, Kolrep 84 und Schönhagen 82.

Von Alexander Beckmann