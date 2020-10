Gemeinde Gumtow hält an Kita-Neubau für Vehlow fest

Barenthin

Die Gumtower Gemeindevertreter halten an ihrer Absicht fest, die Vehlower Kita durch einen Neubau neben der Sporthalle zu ersetzen. Sie befürworteten am Dienstag in Barenthin die Entwicklung eines Bebauungsplans. „Durch diesen Bebauungsplan, wenn er denn verabschiedet wird, würde auf den eingezeichneten Flächen Baurecht bestehen“, erklärte Bürgermeister Stefan Freimark.

Ausführlich wurde an diesem Abend der Brief diskutiert, in dem mehrere Ortsvorsteher den Grundsatzbeschluss der Gemeinde zum Kita-Neubau vom Sommer „beanstanden“: Die Baukosten seien zu hoch, der Standort falsch. Das Vorhaben benachteilige andere Ortsteile und gefährde die Haushaltslage der Gemeinde.

Gumtows Bürgermeister folgt der Argumentation nicht

Bürgermeister Stefan Freimark stellte am Dienstag allerdings klar: „Ortsbeiräte haben keine Möglichkeit, einen Beschluss der Gemeindevertretung zu beanstanden.“ Der Begriff „Beanstandung“ sei rechtlichen Einwänden des Bürgermeisters oder der Kommunalaufsicht vorbehalten. „Aber ich verstehe den Brief mal als Änderungsantrag.“

Den darin genannten Argumenten mochte sich der Bürgermeister nur in Ausnahmen anschließen. Die vorläufige Schätzung der Baukosten beruhe auf den Vorgaben des Landes zu den Mindeststandards bei der Kinderbetreuung. Und über die könne sich die Gemeinde nicht einfach hinwegsetzen.

Keine wirtschaftlichere Variante in Sicht

Im übrigen habe man verschiedene Varianten auf ihre Wirtschaftlichkeit hin untersucht: die Sanierung und Erweiterung des vorhandenen Kita-Gebäudes, den Umbau des ehemaligen Dorfkonsums und eben einen kompletten Neubau. Letzterer habe dabei das Rennen gemacht. „Wir haben zu allen Varianten Kostenangebote eingeholt. Ich weiß nicht, welche wirtschaftlichere Lösung wir noch hätten prüfen sollen.“

Die Befürchtung, die Gemeinde begebe sich mit der Investition auf den Weg zu einer zentralen Kinderbetreuung an einem einzigen Standort, kann Freimark nicht nachvollziehen. In dem Vorhaben gehe es um lediglich 50 Betreuungsplätze. Im übrigen habe die Gemeindevertretung der zentralen Kinderbetreuung eine klare Absage erteilt. Wohnortnähe sei unverzichtbar.

Dicker Brocken für den Gemeindehaushalt

Dass eine Investition von rund 3 Millionen Euro den Gemeindehaushalt selbst bei der erhofften 75-prozentigen Förderung schwer belastet, gesteht der Bürgermeister ein. Schließlich gebe es weitere Vorhaben. „Wenn wir alle Investitionen realisieren, würden wir tatsächlich die verfügbaren Zahlungsmittel aufbrauchen.“ Deshalb seien auch andere Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen – beispielsweise über Kredit.

„Mein Vorschlag ist, dass ich zur nächsten Sitzung ein Antwortschreiben an die Ortsvorsteher vorbereite, das wir dann hier beschließen können“, sagte Stefan Freimark. Das stieß bei den Gemeindevertretern grundsätzlich auf Zustimmung. Darüber hinaus empfahlen sie das direkte Gespräch mit den Verfassern der „Beanstandung“.

Kritiker blieben der Sitzung am Dienstag fern

Am Dienstag war dazu keine Gelegenheit, da nicht einer der Unterzeichner des Protestes an der Sitzung teilnahm. „Ich finde es schon etwas schäbig, so einen Brief zu schreiben und dann nicht mal herzukommen, um die Antwort zu hören“, erklärte die Vehlower Ortsvorsteherin Christiane Wolf. Eine Bevorzugung ihres Dorfes sieht sie nicht. Anlass für die Vehlower Kita-Pläne seien die Situation in der Einrichtung und der Umstand, dass sich der Ortsbeirat stark gemacht habe. Dies stehe schließlich auch anderen Orten frei.

