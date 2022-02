Gumtow will Standesamt an Kyritz übergeben

Gumtow

Die Gemeinde Gumtow erwägt, ihr Standesamt faktisch nach Kyritz zu verlegen. Den Gemeindevertretern liegt jetzt ein Beschlussentwurf vor, in dem die Gemeindeverwaltung den Anschluss einer entsprechenden „öffentlich-rechtlichen Vereinbarung“ empfiehlt.

Die Stadt Kyritz würde laut dem aktuellen Vertragsentwurf künftig sämtliche Aufgaben des sogenannten Personenstandswesens mit allen verbundenen Rechten und Pflichten stellvertretend für die Gemeinde Gumtow übernehmen – beispielsweise auch Eheschließungen in der Dannenwalder Bekemühle. Zudem würden die Gumtower Personenstandsregister nach Kyritz wechseln. Sie dienen der Registrierung und Beurkundung von Ehen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Todesfällen.

Gumtow findet keinen Standesbeamten-Nachwuchs

Die Gumtower Gemeindeverwaltung begründet den Schritt vor allem mit Personalnot. Eine ihrer beiden Standesbeamtinnen sei Ende Dezember in den Ruhestand gegangen, die andere folge Ende Februar.

In Brandenburg sind Standesämter aber mit mindestens zwei speziell qualifizierten und offiziell bestellten Standesbeamten zu besetzen. „Die Gemeinde hatte die Stelle ausgeschrieben“, erklärt die Gemeindeverwaltung. „Die Bewerber erfüllten jedoch nicht die Qualifikationsanforderungen.“ Auf eine erneute Ausschreibung habe man verzichtet, da auch andere Kommunen bei der Suche nach geeigneten Mitarbeitern erfolglos blieben.

Rathaus Kyritz ist bereit zur Kooperation

In Brandenburg dürfen Kommunen ihre Aufgaben durchaus an andere übertragen. Im vorliegenden Fall kämen natürlich vor allem die Nachbarn dafür in Frage, schätzt die Gumtower Verwaltung ein. Die Gemeinde Groß Pankow habe ihr Standesamt aber bereits an andere übergeben. In der Gemeinde Plattenburg sei das Standesamt aktuell ebenfalls unterbesetzt.

Das Kyritzer Rathaus signalisierte hingegen Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Auch dort ist die Vereinbarung jetzt Thema der Lokalpolitik. Denn in jedem Fall müssten sowohl die Kyritzer Stadtverordneten als auch die Gumtower Gemeindevertreter so einer Kooperation zustimmen.

Kyritz verweist in diesem Zusammenhang auf Einsparmöglichkeiten bei Personal- und Sachkosten für beide Seiten. „Zudem wird durch die Erhöhung der Fallzahlen die Routine und Fachkompetenz der befassten Standesbeamtinnen und Standesbeamten gestärkt“, heißt es.

Bewährte Zusammenarbeit mit Neustadt und Wusterhausen

Die Stadt kooperiert im Bereich Standesamt bereits seit zwei Jahren mit den Nachbarn in Wusterhausen und Neustadt – nicht zuletzt wegen des zunehmenden Fachkräftemangels. Standesbeamte aus allen drei Verwaltungen springen beispielsweise bei Bedarf füreinander ein. Auch dies soll nun für weitere drei Jahre vertraglich geregelt werden. „Wenn die Erfahrungen weiter so gut sind, dann schließe ich eine weitere Zusammenarbeit auch nach den drei Jahren nicht aus“, erklärte die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke.

Im Fall Gumtow wäre die Kooperation in jedem Fall weitreichender, weil die Gemeinde demnächst ja über gar kein eigenes Fachpersonal für diesen Bereich mehr verfügt. Der Vertrag zwischen Gumtow und Kyritz ist derzeit für eine Laufzeit bis Ende 2024 ausgelegt.

Am Dienstag, dem 8. Februar, ist das Thema Gegenstand in den Hauptausschüssen von Gumtow und Kyritz.

Von Alexander Beckmann