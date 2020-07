Veranstaltungskalender weitgehend geleert

Kyritz

Seit Monaten sorgt das Coronavirus in den Veranstaltungskalendern für gähnende Leere. Dorf- und Vereinsfeste wurden faktisch durch die Reihe abgesagt. Mehr und mehr zerschlägt sich rund um Kyritz, Neustadt, Wusterhausen und Gumtow die Hoffnung, dass es nach der üblichen Sommerpause vielleicht doch wieder mehr Angebote geben könnte. Vereine und Kommunen zeigen sich zurückhaltend, was ihre Planungen für den Spätsommer und Herbst angeht. Erst am Dienstag beschloss das Kabinett in Potsdam, das Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern bis Ende Oktober zu verlängern.

Wusterhausen ohne Schützenfest

Das dreitägige Schützenfest in Wusterhausen steht zwar noch für Ende August in manchen Kalendern, doch der Vize-Vorsitzende des Schützenvereins Raffael Eichmann stellt klar: Das Fest ist gestrichen. Wie es für den Rest des Jahres weitergeht, sei nicht endgültig entschieden. „Wir wollen noch den August abwarten, ob sich nicht vielleicht wenigstens unsere Halloween-Party Ende Oktober machen lässt.“ Den Schützenverein treffen die all die Absagen hart. „Unser Verein finanziert sich ja auch über Wettkämpfe und Veranstaltungen. Das fehlt uns dieses Jahr natürlich.“

Ähnlich ist die Situation beim Trecker- und Freizeitverein Blankenberg. Er hat das für Mitte September geplante Treckertreffen abgesagt. „Großveranstaltungen gehen ja nicht“, sagt Vereinsvorsitzender Thomas Dieck. „Und 1000 Leute wären bei uns ja nicht viel.“ Bei dem alle zwei Jahre veranstalteten Treffen kommen normalerweise wahre Menschenmassen zusammen. „Wir wollen versuchen, das nächstes Jahr nachzuholen“, kündigt Dieck an. Das werde aber nicht leicht. Schließlich wolle man nicht in Konkurrenz zu anderen Veranstaltungen treten.

Die Damelacker überlegen noch

Unsicher sieht es derzeit auch für die Hengstparaden des Neustädter Haupt- und Landgestütes aus. Ob und in welcher Form sie an drei Wochenenden ab Mitte September über die Bühne gehen können, das soll Mitte Juli entschieden werden.

Ebenso steht die endgültige Entscheidung über das Schulfrei-Festival Mitte September in Damelack aus. Ob die vier Tage mit Workshops, Tagung, Musik und Performance wirklich stattfinden können, ist derzeit offen. „Möglicherweise hat sich die Lage bis zum September so weit entspannt, dass ein Festival mit für uns umsetzbaren Einschränkungen sicher stattfinden kann. Bis wir das etwas genauer abschätzen können wollen wir mit einer Entscheidung warten“, teilen die Veranstalter mit.

Schwierige Bedingungen fürs Dorffest

Es trifft nicht nur Großereignisse, sondern auch Feste auf lokaler Ebene, bestätigt die Neustädter Ordnungsamtsleiterin Kathrin Lorenz. „Aus den Dörfern ist mir nicht bekannt, dass in diesem Sommer noch irgendwo Feste anstehen.“ Die Hygienebestimmungen mit Zugangskontrollen, Abstandsregelung und besonderer Sorgfalt beispielsweise bei Sanitäranlagen seien bei so etwas praktisch kaum durchzusetzen. Für andere Veranstaltungen sehe es vielleicht etwas besser aus. „Wir haben ja im Herbst auch immer Laternenumzüge. Aber die Organisatoren warten im Moment noch ab“, sagt Kathrin Lorenz. „Das nächste sind dann die Weihnachtsfeiern gerade auch für die Senioren. Das ist ja die Risikogruppe.“ Was nütze es, so etwas vorzubereiten und dann kommt vielleicht aus Vorsicht kaum ein Besucher?

Nicht überall will man kompletten Verzicht üben. „Was wir machen werden, ist vielleicht das Lohmer Straßenfrühstück im September“, kündigt die Bürgermeisterin von Zernitz-Lohm Sigrid Schumacher an. „Da können wir ja mit Abstand sitzen.“ Alles was darüber hinausgeht, sei aber schwierig. „Beim typischen Dorffest lassen sich die Hygienevorgaben kaum umsetzen.“

Etwas Kultur geht trotzdem

Zu diesem Schluss ist man grundsätzlich auch in der Gemeinde Gumtow gekommen: Der Veranstaltungskalender ist komplett geleert. Trotzdem will Vize-Bürgermeister Detlef Störing das Kapitel nicht ganz schließen: „Es sind einige Versuche im Gange, vielleicht doch noch etwas auf die Beine zu stellen.“ Für konkrete Ankündigungen sei es aber noch zu früh.

Die Stadt Kyritz und ihre Ortsteile machen bei all dem keine Ausnahme. Massenveranstaltungen sind bis zum Ende der dafür geeigneten Saison nicht mehr zu erwarten. Zumindest etwas Kultur wie beispielsweise den Kultursommer in Bork am nächsten und übernächsten Wochenende oder die Beatles-Show am 15. August und die „Irish Summernight“ am 28. August im Klostergarten soll es geben.

Von Alexander Beckmann