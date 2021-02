Die Grundstückpreise steigen

Perleberg/Gumtow

Auch in der Prignitz steigen die Grundstückspreise. Das besagen die Bodenrichtwerte, die der Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Landkreises Prignitz jetzt bekanntgab.

„Bei den gehandelten Baulandgrundstücken ist vor allem in den Städten ein weiterer Anstieg der Kaufpreise von durchschnittlich 10 Prozent zum Vorjahr zu verzeichnen“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung.

Acker im Osten teurer als im Westen

In den städtischen Gebieten wurden für Bauland demnach durchschnittlich 38 Euro je Quadratmeter gezahlt. In den Dörfern waren es 16 Euro.

Bei Agrarflächen lassen sich deutliche regionale Unterschiede ausmachen. Während Ackerland in der Elbtalaue durchschnittlich 96 Cent je Quadratmeter kostet, sind es im Osten des Landkreises 1,90 Euro.

Der Richtwert für Wald hat sich der Prignitz seit 2010 ungefähr verdreifacht. Aktuell gehen die Gutachter von 62 Cent je Quadratmeter aus.

Karte im Internet gibt einen Überblick

Die aktuellen Bodenrichtwerte sind demnächst im Internet unter www.boris-brandenburg.de verzeichnet. Derzeit werden dort noch die Daten von Ende 2019 ausgewiesen.

Ihnen lässt sich entnehmen, dass die Gemeinde Gumtow bei den Baulandpreisen klar unter den Prignitzer Durchschnittswerten liegt. Bei 5 Euro je Quadratmeter geht es in den kleineren Siedlungen los. Teuerster Fleck ist diesen Daten zufolge Dannenwalde, wo Bauland im Schnitt 14 Euro kostete. Zum Vergleich: Schon in Buchholz bei Pritzwalk sind es 20 Euro. Für Gantikow (Stadt Kyritz) werden 24 Euro verzeichnet. Stadtnähe verteuert also das Bauen.

Umgekehrt sieht es beim Agrarland aus. Dort verzeichnet der Bereich um Vehlow und Wutike den Prignitzer Spitzenwert mit durchschnittlich 1,90 Euro pro Quadratmeter Acker.

Von Alexander Beckmann