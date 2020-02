Das Coronavirus Sars-CoV-2 versetzt Europa in Sorge. In Deutschland gibt es laut Regierungssprecher eine “neue Lage”. Beim zweiten Fall in NRW handelt es sich um die Ehefrau des Erst-Patienten, sie arbeitet als Kindergärtnerin. Auf Teneriffa steht ein Hotel mit 1000 Gästen unter Quarantäne. Die Lage im Liveblog.