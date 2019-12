Feiertage ohne Zuhause

Groß Pankow/Kyritz

Wer hier landet, besitzt in der Regel nur noch das, was er tragen kann. Neun Bewohner verbringen die Feiertage in der Obdachlosenunterkunft der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) Prignitz in Groß Pankow.

Kurz vor Weihnachten erlebten sie in dem Haus am Ortsrand sogar eine kleine Bescherung mit gespendeten Präsenten. „Das ist immer sehr emotional“, erzählt die Leiterin der Einrichtung Dietra Schwarz. „Unsere Klienten hatten alle selbst mal Familie und haben Weihnachten anders kennengelernt.“

Viele Gründe für den Wohnungsverlust

Groß Pankow ist die letzte Zuflucht für alle, die keine eigene Wohnung mehr haben. „Zum Glück hatten wir dieses Jahr keine Aufnahmen nach Wohnungsbränden und auch keine Familien mit Kindern, die bei uns unterkommen mussten“, berichtet Dietra Schwarz.

Die meisten zeitweiligen Bewohner verloren sozial oder finanziell schlicht den Anschluss. Sie mussten zu Hause raus – beispielsweise nach einer Trennung, konnten nach einem Aufenthalt in anderen Einrichtungen keinen Fuß fassen oder mussten ihre Wohnung wegen Mietschulden verlassen.

Eine Bleibe bis zum Neuanfang

40 Zwangsräumungen gab es 2019 im Einzugsbereich. Er umfasst große Teile des Landkreises Prignitz und auch die Gebiete von Gumtow und Kyritz. „Für Januar wurde uns schon die nächste Wohnungsräumung angekündigt.“ Die AWO bemühe sich, die Betroffenen schon vorher zu beraten und zu begleiten, um den Rauswurf vielleicht noch abzuwenden oder seine Folgen zu lindern. „Im präventiven Bereich hatten wir wieder 300 bis 320 Klienten“, berichtet Dietra Schwarz.

Wenn gar nichts mehr geht, bietet letztlich das Haus in Groß Pankow ein Dach überm Kopf. „Unser Klientel wird definitiv immer jünger. Der jüngste Bewohner ist 19.“ In jedem Fall stelle das Haus nur eine Übergangslösung dar – bis sich eine Wohnung findet oder ein Platz in einer Betreuungseinrichtung.

Bedingungen wie in der Jugendherberge

13 Betten in sechs Doppel- und einem Einzelzimmer stehen in Groß Pankow bereit. Außerdem gibt es ein Einzelquartier für besondere Situationen. Die Kommunen teilen sich die Kosten der Unterbringung.

„Unsere Ausstattung ist auf das Minimum beschränkt“, beschreibt Dietra Schwarz die Situation. Dem Außenstehenden präsentiert sich das Quartier ungefähr auf dem Niveau einer Jugendherberge: Bett, Tisch, Stuhl, Schrank, dazu Selbstverpflegung und gemeinschaftliche Sanitäranlagen.

Ein wenig Kontakt zur Außenwelt

„Gut wären funktionierende Fernseher“, findet die Einrichtungsleiterin. Denn außer etwas Haus- und Gartenarbeit hat so ein Tag in der Obdachlosenunterkunft wenig zu bieten. „Und wir wollen nicht, dass unsere Bewohner jeglichen Kontakt zur Außenwelt verlieren.“ Ein, zwei alte Geräte gebe es noch. Die seien vor Jahren gebraucht gespendet worden. „Aber wir haben nichts mehr, was wir bei einem Defekt austauschen könnten.“

Die Kyritzer Sterntaler-Aktion will nun für Abhilfe sorgen. Knapp 11.000 Euro hatten die MAZ-Leser in der Vorweihnachtszeit für die Unterstützung Bedürftiger gespendet. Etwa die Hälfte des Geldes wurde bislang für Lebensmittelpakete eingesetzt, die bei der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung in Kyritz ausgegeben wurden. Nun wird „ Sterntaler“ acht TV-Geräte für die Obdachlosenunterkunft beschaffen.

Von Alexander Beckmann