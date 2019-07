Hamburg

Wegen des Betrugs von Freiern muss eine Hamburger Prostituierte für ein Jahr ins Gefängnis. Das Amtsgericht verurteilte die 25-Jährige am Donnerstag wegen EC-Kartenbetrugs in drei Fällen. Bei der geständigen Angeklagten seien 5810 Euro eingezogen worden, teilte ein Gerichtssprecher am Freitag weiter mit.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte die Frau zwischen April und August 2017 zusammen mit einer Mitangeklagten Freier auf St. Pauli angesprochen und sie mit Lockangeboten in ihr Zimmer gelotst. Dort hätten sich die Damen von den Männern die EC-Karten geben lassen, angeblich um die vereinbarten Beträge zwischen 30 und 60 Euro abzubuchen. Tatsächlich seien die Angeklagten über ein manipuliertes Kartenlesegerät an die PIN-Nummern gekommen und hätten vierstellige Beträge von den Konten ihrer Kunden abgezogen.

Der Prozess gegen die 29-jährige Mitangeklagte wird fortgesetzt. Es soll noch ein Zeuge gehört werden.

Von RND/dpa