Signes

Der Tod eines Bürgermeisters einer kleinen Gemeinde hat in Frankreich Bestürzung ausgelöst. Der 76-jährige Jean-Mathieu Michel ist in Signes von einem Transporter überfahren worden, aus dem zuvor illegal Schutt abgeladen worden war, wie Medien am Mittwoch berichteten. Der Bürgermeister des Orts mit knapp 3000 Einwohnern im südfranzösischen Département Var sei dabei am Montag tödlich verletzt worden.

Der 23 Jahre alte Fahrer des Transporters sprach von einem Unfall, wie die Tageszeitung “ Le Monde” am Mittwoch berichtete. Gegen den Mann werde nun wegen Totschlags ermittelt.

Der Fahrer hatte illegal Schutt abgeladen

Michel soll den Fahrer und einen Beifahrer zuvor aufgefordert haben, den illegal abgeladenen Schutt wieder mitzunehmen, wie es in den Berichten hieß. Die Männer hätten eingewilligt - bei einem Wendemanöver hat der Fahrer dann eigenen Angaben zufolge den Bürgermeister übersehen und ihn überfahren.

Michel war seit 1983 Oberhaupt der Gemeinde. Präsident Emmanuel Macron lobte in einem Beileidsschreiben an die Familie die unermüdliche Hingabe Michels, wie " Le Monde" berichtete. Nach Angaben der Gemeinde wird der Bürgermeister am Freitag bestattet. Der tragische Tod löste eine Debatte über illegale Müllhalden aus, die vor allem in den ländlichen Gebieten ein Problem darstellen.

