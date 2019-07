Stuttgart

Einen einschlägig vorbestraften Exhibitionisten hat die Polizei in einem Mineralbad in Bad Cannstatt ( Baden-Württemberg) festgenommen. Inzwischen sitzt der 55-Jährige in Untersuchungshaft.

Der Mann, gegen den bereits seit Jahren ein Hausverbot für das Bad bestand, war am Samstagvormittag über den Zaun zum Gelände des Freizeitbades geklettert und dann nackt in den Saunabereich gegangen. Dort setzte er sich gegenüber von einer 74-jährigen Besucherin hin und manipulierte längere Zeit an seinem Geschlechtsteil. Ein Bademeister hielt den Mann fest, bis die Polizei eintraf.

Der bereits einschlägig in Erscheinung getretene 55-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt – der ordnete Untersuchungshaft an.

