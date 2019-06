Kassel

Festnahme im Fall Walter Lübcke. Wie die FAZ am Samstag berichtet, soll die Polizei einen Verdächtigen ausgemacht und festgenommen haben, der in den Tod des kürzlich erschossenen CDU-Politikers Lübcke verwickelt sein soll (lesen Sie hier mehr dazu). Der Mann soll in privater Beziehung zum getöteten Kasseler Regierungspräsidenten gestanden haben.

Dem Bericht zufolge, ist sich die Polizei sicher, den Täter ausgemacht zu haben.

Walter Lübcke wurde vor knapp einer Woche auf der Terrasse seines Hauses erschossen.

Von RND