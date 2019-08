Rom

Ein in Italien beim Wandern in Not geratener Student ist tot aufgefunden worden - neun Tage, nachdem er einen Notruf abgesetzt hatte. In dem Anruf berichtete der Franzose, er habe sich bei einem Sturz in einen Abgrund beide Beine gebrochen.

Die Feuerwehr teilte am Sonntagabend mit, dass sie die Leiche des Mannes gefunden habe

Er konnte aber seine Position in der Provinz Salerno südlich von Neapel nicht präzise angeben. Seitdem lief die Suche nach dem jungen Mann, der allein von Policastro nach Neapel wandern wollte. Am Abend teilte die Feuerwehr via Twitter mit, dass seine Leiche gefunden wurde.