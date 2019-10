Hamburg

War hier etwa der "Grinch" am Werk? Unbekannte haben in Norderstapel ( Schleswig-Holstein) in nur einer Nacht 3000 Tannen auf einer Weihnachtsbaum-Plantage zerstört.

Wie die Polizei mitteilt, schnitten die Täter die Baumkronen der noch jungen Bäume ab. Die Zöglinge, die von der Straße und den Nachbargrundstücken einsehbar sind, wurden nicht beschädigt - darum fiel die Tat wohl nicht so schnell auf.

Die Polizei in Kropp sucht nun Zeugen der Tat.

RND/msc