Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Sonntag, 03.04.2022

Am Sonntag ziehen von den Küsten bis zum Nordrand der Mittelgebirge einzelne Regen-, Graupel- oder Schneeschauer. Auch im Schwarzwald und im Alpenvorland gibt es noch ein paar Graupel- oder Schneeschauer. Hier kann es auf einigen Straßen glatt sein. Sonst bleibt es bei einem Mix aus Sonne und zum Teil dichten Wolken häufig trocken. Am Nachmittag erreichen die Temperaturen minus 1 bis plus 8 Grad. Im Norden weht ein mäßiger bis frischer, in Böen frischer bis starker, sonst schwacher Wind aus West bis Nord.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es anfangs in den meisten Regionen trocken. Im Laufe der Nacht zieht von der Nordsee ein Regengebiet auf. Örtlich kann auch noch Schnee dabei sein. Die Temperaturen sinken auf plus 5 bis minus 8 Grad.

Wetter am Montag, 04.04.2022

Der Montag beginnt in der Mitte und im Süden noch heiter bis wolkig und trocken, im Norden gebietsweise schon mit dichten Wolken und Regen oder Schnee. Im Laufe des Tages ziehen die Regen- und Schneefälle weiter in Richtung Süden. In und an den Alpen bleibt es aber bis zum Abend noch freundlich und trocken. Die Temperaturen steigen auf 2 bis 10 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer, teilweise auch starker Südwest- bis Westwind mit der Gefahr von Sturmböen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wird es im Norden allmählich trockener. Sonst fällt zeitweise Regen oder Schnee. Stellenweise kann es glatt sein. Die Temperaturen gehen auf plus 7 bis minus 1 Grad zurück.

Wetter am Dienstag, 05.04.2022

Am Dienstag überwiegen meist dichte Wolken, und die Sonne hat es schwer. Dabei gehen gebietsweise Regen-, ab etwa 1000 Metern Höhe auch Schneeregen- oder Schneeschauer nieder. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Werte zwischen 4 und 13 Grad. Der Wind weht teils mäßig, teils frisch und mit starken Böen aus überwiegend westlichen Richtungen.

Wetter am Mittwoch, 06.04.2022

Am Mittwoch gelangt mildere Luft zu uns. Der Himmel zeigt sich teils wechselnd, teils stark bewölkt. Im Norden fällt zum Teil längere Zeit Regen, sonst gehen nur gebietsweise Regenschauer nieder. Die Schneefallgrenze steigt auf 1700 bis 1900 Meter Höhe. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 16 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch mit starken Böen aus Süd bis West.

