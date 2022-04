Wie wird das Wetter in Deutschland? Welche Temperaturen erwarten uns tagsüber und in der Nacht? Die Wettervorhersage für heute und die nächsten Tage:

Wetter am Samstag, 16.04.2022

Am Ostersamstag überwiegen im Süden anfangs teilweise noch die Wolken, und vor allem am Alpenrand kann es einzelne Schauer geben. Im Laufe des Tages lockern die Wolken aber von Norden her auf. Sonst scheint häufig die Sonne. Im Westen steigen die Temperaturen auf 14 bis 19 Grad, im Osten werden nur 8 bis 13 Grad erreicht. Auch an den Küsten ist es kühler. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, hier und da auch mal frischer Wind aus Nordost bis Ost.

In der Nacht zum Sonntag ziehen vor allem über den Norden zeitweise hohe Wolkenfelder, sonst ist es meist klar. Es bleibt trocken. Die Temperaturen gehen auf plus 4 bis minus 2 Grad zurück.

Wetter am Sonntag, 17.04.2022

Am Ostersonntag ziehen über den Osten und Südosten einige Wolkenfelder, sonst gibt es erneut viel Sonnenschein. Es bleibt dabei überwiegend trocken. Die Temperaturen bewegen sich in den Nachmittagsstunden zwischen 11 und 17 Grad, in der Westhälfte werden bis zu 19 Grad erreicht. Der Wind weht schwach, teils mäßig aus Ost bis Nordost.

Wetter am Montag, 18.04.2022

Auch am Montag ändert sich kaum etwas. Neben ein paar Quellwolken scheint häufig die Sonne, und es bleibt trocken. Lediglich über den östlichen Mittelgebirgen sind die Wolken dichter. Im Osten werden Höchstwerte von 11 bis 16 Grad erreicht, im Westen steigen die Temperaturen bis 20 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Nordost.

RND/Wetterkontor