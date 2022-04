In den sozialen Netzwerken kursiert derzeit eine Nachricht, die täuschend echt aussieht. Wegen eines Vorschaubildes von Milka und einem Link, der vorgibt, auf eine deutsche Webadresse des Unternehmens zu führen, sind bereits einige Nutzerinnen und Nutzer in die Falle getappt.

Wie das Unternehmen mitteilt, handelt es sich bei der Nachricht, die insbesondere über Whatsapp verbreitet wird, um Phishing. Das heißt: Die persönlichen Daten werden abgegriffen und können in die Hände von Unbefugten gelangen. Der in der gefälschten Nachricht angezeigte Link führt in Wahrheit auf eine russische Internetseite. „Sie verfolgen nur den Zweck, personenbezogene Daten zu erhalten, um die Teilnehmer im Anschluss zu kontaktieren“, lässt Milka wissen.

In der Vergangenheit wurden bereits öfter Nachrichten über Whatsapp verbreitet, in denen vorgetäuscht wurde, es handele sich um ein Gewinnspiel. Nutzerinnen und Nutzer sollten sehr zurückhaltend darauf reagieren.

Milka schreibt dazu: „Gewinnspiele von Milka oder Mondelez International (Mutterkonzern von Milka, Anm. d. Red.), die auf Milka-Websites stattfinden oder in unseren Kanälen in sozialen Medien angeboten werden, enthalten immer zugehörige Teilnahmebedingungen, Datenschutzbestimmungen und ein Impressum, in denen das für die Aktion verantwortliche Unternehmen aus dem Hause Mondelez International konkret benannt wird.“

RND/che