Hannover

Mehrere Millionen Menschen folgen ihm bei Youtube: David Dobrik ist vor allem für seine Streiche und Pranks bekannt und ist vor allem im Austeilen gut. Als ihn jedoch sein bester Kumpel ärgert, schwört der 22-Jährige auf Rache und heckt einen Plan aus. Dabei spielt vor allem eines eine ganz besondere Rolle: eine Hochzeit.

„Du wirst nie eine Ex-Frau haben, weil dich niemals jemand heiraten wird!“ Diese Worte musste sich Youtuber David von seinem Kumpel anhören. Glücklich war er damit gar nicht und wollte diesen Satz nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Und David Dobrik wäre als Schlitzohr bei Youtube nicht so erfolgreich, wenn er nicht schon einen Racheplan ausgeheckt hätte: Nur wenige Stunden nach dem Diss seines Kumpels trifft er sich mit dessen Mutter – und macht ihr einen Heiratsantrag.

Via Twitter tat David die frohe Botschaft kund: „Mein Freund sagte zu mir, dass ich niemals die Liebe finden und heiraten werde. Also bin ich zu seiner Mama geflogen und habe sie kurzerhand geheiratet. Jetzt ist dieser Freund mein Stiefsohn. Wahre Liebe gewinnt immer.“

Wenn aus dem besten Kumpel plötzlich der neue Stiefpapa wird

Die Mutter seines besten Freundes war zunächst verwirrt, nachdem David ihr aber erklärt, dass er nichts lieber als der Steifvater seines besten Freundes werden möchte, willigt diese in den Antrag der besonderen Art ein und gibt ihrem neuen Ehemann in Las Vegas das Jawort. Was folgt sind Flitterwochen auf Hawaii, unzählige Likes und Kommentare unter dem Youtube-Video und natürlich ein schockierter bester Freund, der sich aber am Ende versöhnlich zeigt: „Gratulation, Willkommen in der Familie“, sind seine Worte.

Bleibt nur noch eine Frage: Welche Streiche hecken Stiefvater und –sohn als nächstes aus?

Von RND/liz