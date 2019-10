Berlin

Im Berliner S-Bahnhof Bellevue ist am Samstagabend ein Zug in Brand geraten. Ein Waggon eines Fernbahnzugs brenne "in voller Ausdehnung", sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr. Der Zug sei komplett geräumt worden - ebenso wie zwei S-Bahnen in dem Bahnhof, hieß es weiter. Ob Menschen verletzt wurden, konnte der Sprecher nicht sagen.

Nah- und Fernverkehr durch den Bahnhof wurde eingestellt.

Unbestätigt blieben auch Berichte auf Twitter, es handele sich um einen Sonderzug von Fans des SC Freiburg, der am Nachmittag gegen Union Berlin gespielt hatte. Allerdings sagte der Sprecher, es seien sehr viele Fußballfans vor Ort. Der Nah- und Fernverkehr durch den Bahnhof wurde eingestellt.

