Hamburg

Ein Zweijähriger ist in Hamburg-Horn von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Junge war am Samstagabend zwischen parkenden Autos hindurch auf eine Straße gelaufen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Das Kind war mit seiner Mutter unterwegs und wollte vermutlich zu seinem Vater laufen, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand. Eine 51-jährige Autofahrerin konnte dem Jungen nicht mehr ausweichen; es kam zur Kollision. Der Junge kam mit Verletzungen am Bein und im Gesicht ins Krankenhaus.

Von RND/dpa