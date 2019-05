Hannover

Eine Mehrheit der Deutschen findet die am 26. Mai anstehende Europawahl einer kürzlich veröffentlichten Untersuchung zufolge wichtig. Laut der vom Marktforschungs- und Beratungsinstituts YouGov in Köln vorgelegten Umfrage schätzten drei von fünf Befragten (61 Prozent) die Europawahl als relevant für Deutschland ein.

Hier finden Sie die Stimmen weiterer Prominenter zur Europawahl

Aber was schätzen Prominente an der EU? Was wünschen sie sich für Veränderungen? Und welche Erinnerungen und Träume verbinden sie mit der Europäischen Union. Wir haben 100 prominente Gesichter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft gefragt, was sie an Europa mögen, was sie sich von Europa wünschen und was sie mit Europa verbinden. Hier finden Sie ihre Antworten.

Zur Galerie Was macht Europa aus? Zur Europawahl hat das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) prominente Gesichter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft gefragt, was sie mit Europa verbinden.

Von RND