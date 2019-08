Potsdam

Andreas Kalbitz, AfD-Spitzenkandidat im Land Brandenburg, soll in der Vergangenheit tiefer in Aktivitäten rechtsextremistischer Gruppierungen verstrickt gewesen sein als er bislang eingeräumt hat. Recherchen der ARD zufolge hat Kalbitz im Juli 1993 am Sommercamp einer rechtsextremen Vereinigung „Heimattreue Jugend e.V.“ in Thüringen teilgenommen.

Wie das ARD-Politikmagazins "Kontraste" und der RBB berichten, durchsuchte die Polizei 1993 das Camp der Rechtsextremen und nahm die Personalien der Teilnehmer auf. Darunter befand sich demnach ein gewisser „ Andreas Kalbfitz“.

Geburtsdatum und Geburtsort korrekt

Der Name des damals 20-Jährigen sei zwar falsch geschrieben, weil den Beamten ein Tippfehler unterlaufen war. Die Zuordnung sei aber dennoch zweifelsfrei möglich, da Kalbitz’ Geburtsdatum und Geburtsort im Protokoll korrekt seien.

Die Polizeiakte liege den Redaktionen in Auszügen vor, erklärten ARD und RBB weiter.

Für Kalbitz ist brisant, dass er bislang eine Teilnahme an einem Camp der Organisation 2007 eingeräumt, weitere Besuche jedoch bestritten hatte. Damals hieß der Verein „Heimattreue Deutsche Jugend“ und hatte sich zwischenzeitlich umbenannt. Zwei Jahre später stufte das Bundesinnenministerium die Gruppe als retro-faschistisch ein und verbot sie.

Wegen "Kyffhäusertreffen" droht Strafzahlung von 34.000 Euro

Auch dem thüringischen AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke droht Ungemach. Die Bundestagsverwaltung stellte einen Strafbescheid über 34.169 Euro wegen unrichtiger Angaben im AfD-Rechenschaftsbericht 2017 aus. Es geht darum, dass die Einnahmen und Ausgaben der Partei im Zusammenhang mit dem "Kyffhäusertreffen" des AfD-"Flügels" 2017 nicht richtig erfasst wurden. Bereits im Mai berichtete das RedationsNetzwerk Deutschland (RND) als erstes Medium über den Sachverhalt. Teilnahmebeiträge und Spenden für das Treffen wurden über das Konto des Kreisverbandes Nordhausen-Eichsfeld-Mühlhausen geleitet, aber nicht im Rechenschaftsbericht erfasst. Kreisvorsitzender ist Höcke. Es geht um 17.084 Euro, die laut AfD Thüringen auch fast komplett für die Veranstaltung ausgegeben wurden. Die sich daraus ergebende Zahlungsverpflichtung entspricht dem doppelten Betrag.

